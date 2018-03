Wonder já está disponível em Blu-ray e DVD

A incrível e emocionante história para toda família Wonder já está disponível a partir de hoje, 13 de fevereiro, em 4K Blu-ray Combo Pack (Blu-ray & Digital HD), Blu-ray™ Combo Pack (DVD & Digital HD) e DVD.

Wonder, baseado no best-seller do New York Times escrito por R.J. Palacio, conta a inspiradora e emocionante história de Auggie Pullman, um garoto com deformações faciais que entra na quinta série, participando de uma escola primária regular pela primeira vez.

No elenco estão Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Daveed Diggs e a atriz brasileira Sonia Braga que interpreta a avó do personagem principal. Na direção, Stephen Chbosky que também escreveu o roteiro ao aldo de Steve Conrad e Jack Thorne.

Os discos contam com material extra tais como: longa comentado pelo diretor Stephen Chbosky, videoclipe da música “Brand New Eyes”, e muito mais. A cópia digital está disponível desde o dia 30 de janeiro.

Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir e não esqueça do lencinho porque é uma história muito linda e cheia de inspiração!

#WonderMovie #ChooseKind

