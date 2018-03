Tempestade de neve continua forte nos próximos dias na Costa Leste dos EUA

A intensa tempestade que atinge a Costa Leste dos EUA desde a semana passada já causou a morte de pelo menos seis pessoas até esta segunda-feira, 5, e deve continuar a fazer estragos nos próximos dias na parte do nordeste do país com possíveis cortes de energia, neve pesada e interrupções de viagens generalizadas, segundo o AccuWeather.

A previsão é de neve pesada no norte da Nova Inglaterra e grande acúmulo até a Interstate 95 no Nordeste do país.

Até a quinta-feira, 9, os passageiros de linhas aéreas devem esperar uma nova rodada de atrasos e cancelamentos de voos no Nordeste em várias cidades da faixa da Virgínia ao Maine principalmente.

A queda de neve mais pesada provavelmente será em Vermont, New Hampshire e Maine, de acordo com o meteorologista doAccuWeather, Alan Reppert.

A acumulação de neve também é provável que seja intensa nos subúrbios do norte de Baltimore, além das cidades do interior da Filadélfia, Nova York e Boston.

Desde a última sexta-feira, 2, milhares de voos foram cancelados e estados declararam situação de emergência pela neve e possibilidade de alagamentos, principalmente na região da Virgínia, Massachusettse Nova York.

No Sul da Flórida, a frente fria baixou um pouco as temperaturas que devem ficar em torno de 50ºF pela manhã e à noite, conforme informou o AccuWeather. A previsão é de que as marés subam esta semana. Autoridades alertam para barcos pequenos permanecerem em local seguro no porto.

