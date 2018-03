Tempestade de inverno atinge a Flórida e fecha parques em Orlando

A Flórida sente com mais força nesta quarta-feira, 3, os efeitos gelados da poderosa tempestade de inverno que atinge a maior parte do leste dos Estados Unidos há algumas semanas e chegou na parte sul do estado, tanto que provocou o fechamento de parques em Orlando.

As advertências meteorológicas de temperaturas abaixo de zero e neve para esta semana fecharam partes dos parques da Disney World, Universal Orlando e Sea World.

Os parques aquáticos das atrações devem permanecer fechados até o final desta semana. O parque Typhoon Lagoon da Disney vai ficar fechado pelo menos até quinta-feira, e possivelmente mais tempo dependendo do clima. Já o Magic Kingdom, Epcot e Hollywood Studios permanecem abertos. O Sea World fechou o Aquatica até quinta-feira e a Universal Orlando planeja fechar o Volcano Bay até sexta-feira.

Segundo o National Weather Service, alguns estados viram cair uma quantidade recorde de neve nos últimos dias e a onda de frio extremo trouxe vento gelado, chuva e até neve para parte norte da Flórida e do sul da Geórgia – áreas não acostumadas a invernos tão congelantes.

Na noite de terça-feira a temperatura variou de 0 graus no Nordeste aos 40 graus a mínima em partes do norte da Flórida.

Foi emitido um aviso para a Flórida Central, começando às 7 da noite desta quarta-feira e terminando às 10 da manhã de quinta-feira para os condados de Orange, Seminole, Osceola, Volusia, Lake e Brevard. É esperada temperatura em torno dos 24 e 29 graus após a meia-noite na região, disse o serviço meteorológico.

Estradas

A chuva gelada e o gelo fecharam importantes extensões de rodovia no norte da Flórida. As autoridades do condado de Leon, que inclui Tallahassee, disseram nesta quarta-feira que mais de 50 milhas de estrada na Interstate 10 foram fechadas em ambos os sentidos, assim como partes da Highway 90.

O Serviço Meteorológico Nacional advertiu sobre condições perigosas de viagem, incluindo visibilidade limitada e estradas com camadas de gelo. Os meteorologistas esperam que a tempestade diminua à medida que sobe para o Nordeste do país até o Maine.

Em Nova Orleans o frio chegou a 35 graus, 23 graus em Jackson, Missouri; 28 graus em Atlanta; e 14 graus na área de Raleigh-Durham, na Carolina do Norte.

Aeroportos

Companhias aéreas cancelaram voos de e para destinos ao longo da Costa Leste e advertiram que seus horários poderiam enfrentar interrupções contínuas. A American Airlines, a Delta Air Lines, a JetBlue, o Sudoeste e a United estavam entre as principais operadoras que disseram que os passageiros poderiam mudar determinados planos de viagem sem multas.

Neve em Tallhassee na manhã desta quarta-feira, 3 de dezembro.

Crédito: 7 News Miami.

