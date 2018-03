Show de Bebel Gilberto

A cantora brasileira, Bebel Gilberto, esteve na Flórida mais uma vez para um show de bossa, em Fort Lauderdale. O show aconteceu no teatro do Broward Center, no dia 13, e como sempre atraiu centenas de americanos para ouvir a voz da bossa nova brasileira.

Quem não perdeu este espetáculo foi a empresária Simone Souza, que também é relações públicas do famoso Dr. Rey (Dr. Hollywood). Ela estava de passagem pela Flórida e retorna ao Brasil no final do mês, para dar continuidade na carreira política e artística do médico.

