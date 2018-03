Rose Max e Ramatis Moraes cantam tributo a Elis Regina em Deerfield Beach

Dentro do projeto “Pérolas da MPB”, no dia 17 de março, data em que é comemorado o aniversário de nascimento de uma das maiores cantoras do Brasil, Elis Regina, dois cariocas radicados em Miami há anos, Rose Max e Ramatis Moraes, reconhecidos e premiados pela comunidade brasileira, hispana e norte-americana, prestarão um tributo à incomparável “Pimentinha”.

Mais uma vez, o American Rock, em Deerfield Beach, abre suas portas para a música popular brasileira, onde o palco ganhará um cenário especial para a homenagem, assinado pelo produtor Carlos Salles.

No show Viva Elis, canções como O bébado e a Equilibrista, Mestre Sala dos Mares, Dois pra lá, Dois pra cá, Corsário,Madalena, Me deixe em paz,Atrás da porta, Romaria, Alô alô Marciano, Chovendo na roseira, Como nossos pais, Águas demarço, 20 anos Blues, dentre outras, serão interpretadas pela carismática Rose Max que com sua linda voz, será acompanhada pelo dedilhar no violão de seu parceiro, o renomado produtor Ramatis Moraes.

Venha relembrar, emocionar, reviverElise saber porque ela continua tão presente na memória e no coração de tantos fãs no Brasil e no mundo!

Programação:

– Março 17 –sábado

– Portas abrem 8.30 – Show 9.30pm

– Tickets:

– $15 antecipado

– $20 porta

– Drinks 2 por 1 a noite toda

Para vendas antecipadas, clique abaixo

https://www.eventbrite.com/e/tribute-to-the-best-brazilian-singer-ever-elis-by-rose-max-ramatis-moraes-tickets

American Rock Bar & Grill

1600 E. Hillsboro Blvd,.

Deerfield Beach, FL 33441

754-422-8009954-428-4539

Para mais informações, Carlos Salles(754) 422-8009

