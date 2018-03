Rick Scott assina lei de controle de armas

O governador da Flórida, Rick Scott, assinou o projeto Bill 7026 do Senado tornando efetiva nesta sexta-feira, 9, a primeira legislação de controle de armas promulgada no estado após o massacre da escola Parkland em 14 de fevereiro.

A nova lei, conhecida como Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act, aumenta o controle de armas de várias maneiras, mas também permite que alguns professores sejam armados.

“O mais difícil que eu já tive que fazer como governador é tentar consolar um pai que perdeu uma criança”, disse Scott, cercado por famílias das vítimas.

“Para os alunos do Marjory Stoneman Douglas High School, vocês fizeram ouvir suas vozes”, ressaltou o governador.

Outras disposições da lei incluem o aumento da idade para comprar uma arma de fogo de 18 para 21, proibindo a venda ou a posse de dispositivo que torna armas automáticas, aumentando o rigor para venda de pessoas consideradas mentalmente inaptas, como também fundos adicionais para reforço da segurança das escolas por meio de oficiais de recursos armados.

Professores armados

Uma parte polêmica da nova lei é conhecida como Coach Aaron Feis Guardian Program (Programa Treinador Aaron Feis Guardian), em que alguns professores que trabalham fora da sala de aula poderão ficar armados se o distrito escolar local e o departamento local de xerife concordarem. O programa homenageia a atitude do treinador que protegeu estudantes com seu próprio corpo e morreu baleado do mês passado.

O governador, que se encontrou com as famílias das vítimas em Tallahassee antes de seu anúncio, expressou ponderação sobre as disposições para armar professores.

“Eu ainda acho que os policiais deveriam ser aqueles que protegem nossas escolas”, disse ele, acrescentando que a provisão sobre educadores armados não é obrigatória e os funcionários locais devem decidir implementá-la.

O ataque

O ataque do ex-aluno Nikolas Cruz, diagnosticado com problemas de saúde mental e armado com um rifle de estilo AR-15, que matou 17 estudantes e professores e deixou outros 14 feridos na escola em Parkland no dia 14 de fevereiro, reacendeu um controverso debate nacional sobre o controle de armas.

Após o massacre, do Arizona a Washington, jovens saíram de escolas e tomaram as ruas em apoio aos sobreviventes de Marjory Stoneman Douglas High que se mobilizaram por trás de um movimento emocional pedindo a proibição de armas, que já matou amigos e professores.

