Perguntas de Imigração: Retorno aos EUA

Aber – Em 2014 entramos com pedido de visto de estudante. Em 2015 decidimos tentar ir para o Canadá, mas o processo levou muito tempo e em setembro de 2015 minha esposa decidiu deixar de ir às aulas. O nosso i20 foi cancelado com autorização, pois informamos que sairíamos do país (early withdraw authorization), porém não conseguimos sair no prazo que esperávamos. E em 2016 descobrimos que minha esposa estava grávida e só retornamos em dez/2017. Após sair do College, permanecemos por mais de 1 ano da mesma residência e até a nossa mudança pra outro endereço, não recebemos nenhuma comunicação oficial. Até onde sei, so entramos em accrual of unlawful presence quando há uma sentença imigratória contra nós, que e o que diferencia o F1 e J1 do visto de turista. como faço para saber se houve uma sentença sem que fossemos informados ou se existe algo contra nós? Normalmente no caso de estudante de alguma forma você é notificado a deixar o país por uma das instâncias acima. Há como verificar? obrigado!

Advogada Ingrid Domingues – Abner, “unlawful presence” inicia no dia que seu visto não é mais válido – no seu caso, a partir da data do “early withdrawal”. Sem mais detalhes não posso lhe dar mais informações mas você não irá receber notificação de um juiz de imigração. Se quiser mande um email para: ingrid@dmlawfl.com e tentaremos responder com mais detalhes.

