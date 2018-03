Receita Federal realiza grande apreensão de cocaína em porto de SP

A atuação da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Direp) da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos frustrou, na quinta-feira, 1º de março, a tentativa de envio ao exterior de, aproximadamente, 355 quilos de cocaína.

A droga estava oculta dentro de um contêiner, que fazia parte de um lote de sete contêineres, contendo “big bags” com aditivo nutricional, cujo destino seria o porto de Hamburgo, na Alemanha, segundo divulgou a Assessoria de Comunicação Institucional

Alfândega da RFB do Porto de Santos.

Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações, informou a Assessoria.

Rota de tráfico

Os portos marítimos brasileiros se tornaram um ponto de passagem fundamental na rota do tráfico de cocaína entre os países andinos que a produzem e o mercado consumidor na Europa.

Só no ano de 2017, a Receita Federal e a Polícia Federal, em operações conjuntas, encontraram e apreenderam 17 toneladas da droga em contêineres. A quantia é nove vezes maior do que o que foi apreendido nos principais aeroportos do país, revelou reportagem especial do UOL, em São Paulo.

A investigação do jornal apontou a tática mais comum dos narcotraficantes – colocar a droga em contêineres em meio a mercadorias regulares, que estão sendo exportadas por empresas idôneas, sem seu conhecimento, segundo o auditor fiscal Oswaldo Souza Dias Junior, da Divisão de Vigilância e Controle Aduaneiro (Divig) da Alfândega do Porto de Santos.

Baixe nosso app:

Comments