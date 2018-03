Produtos bacanas para hidratar a pele no inverno

Rosto

A pele tende a ficar mais ressecada no inverno devido às baixas temperaturas. Nessa época substitua o sabonete líquido facial por uma versão mais cremosa ou oleosa. Este óleo da Palmer´s dissolve a maquiagem e impurezas sem agredir a pele. O resultado é um rosto limpo e bem hidratado.

Cocoa Butter Formula Cleansing Oil Face da Palmer’s: $10.49

Corpo

No frio surge aquela preguiça de hidratar o corpo depois do banho. Se este é seu caso invista em um óleo corporal, ele pode ser aplicado na pele seca ou na pele úmida, ainda no banho. O óleo evita a evaporação da água da pele mantendo-a sempre hidratada e macia. O óleo cororal da Neutrogena é leve e de rápida absorção.

Body Oil Original da Neutrogena: $10.49

Lábios

Os lábios também sofrem no inverno. As temperaturas baixas descamam os lábios e causam rachaduras, inclusive nos cantos da boca. Neste caso é necessário recuperar a saúde da pele além de mantê-la hidratada. O lip balm da Vaseline evita a desidratação e recupera a saúde dos lábios.

Lip Therapy Advanced Healing da Vaseline: $1.99

Mãos

A mão das pessoas que colhem uvas esta sempre jovem e bonita, isso devido a um poderoso antioxidante presente na fruta. Os produtos da Caudalíe são formulados com matéria prima vinda da uva. Para manter a pele das mãos sempre jovem experimente este hidratante da marca. Mãos macias, bonitas e cutículas renovadas.

Hand and Nail Cream da Caudalíe: $15

