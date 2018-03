Produtos bacanas com brilho holográfico

Unhas postiças

Seguindo a tendência da moda holográfica a LA Cosmetics lançou uma linha de unhas artificiais com muito brilho metálico. Cada caixa vem com 33 unhas. São vários formatos, tem a quadradinha para as discretas e a stiletto para as mais ousadas.

Pixie Holographic Nail Tips da LA Colors Cosmetics: $7.99

Pigmento

A atriz Drew Barrymore lançou sua própria linha de maquiagem, Flower. Os produtos são veganos e prometem beleza acessível a todos. Sem ficar para trás a atriz incluiu na coleção uma palheta com sombras holográficas. A textura é cremosa, a pigmentação é excelente e pode ser usada como iluminador.

Galactic Glow Holographic Palette da Flower Beauty: $16.00

Acessório

Se a idade é apenas um número, que tal adicionar um pouco de jovialidade ao look com um acessório holográfico? Pode ser uma bolsa de corrente para te acompanhar em um evento noturno, ou apenas um porta-cartão fashion.

Ambos são da Claire´s.

Decoração

E que tal dar um toque futurista a sua casa pintando móveis e paredes com partículas brilhantes? O glitter da Hemway foi desenvolvido para ser misturado à tinta acrílica. Disponível em várias cores, prata, dourado, azul, verde, pink, e existe também o glitter em forma de estrelinhas.

Glitter Paint Additive Crystals da Hemway: $25.00 100g

