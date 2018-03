Oscar 2018: Conheça os Vencedores

E já sabemos os vencedores da 90 edição do prêmio mais cobiçado da indústria cinematográfica. As estatuetas, ou melhor, o Oscar, foram entregues no último domingo, dia 4 de março, pelo canal ABC e apresentado por Jimmy Kimmel , que fez uma apresentação sem graça e fria.

A cerimônia que ocorreu no Teatro Dolby em Hollywood, na Califórnia, foi marcada por manifestações contra o assédio sexual, a favor da igualdade de gênero e da diversidade, sem deixar o tom político de lado.

O longa “The Shape of Water” de Guillermo del Toro, que liderva as indicações com 13, recebeu 4 estatuetas, incluindo Melhor Diretor e Melhor Filme. Logo atrás vem “Dunkirk” que ganhor 3 categorias emtre as 8 que estava indicado. O diretor Jordan Peele de “Get Out” tornou-se o primeiro negro a ganhar o prêmio de Melhor Roteiro Original; assim como, o Melhor Filme Estrangeiro tornou-se o priemrio flonga estrelado por uma transexual a receber um Oscar. E, infelizmente, o brasileiro que estava na disputa, o diretor Carlos Saldanha que concorria na categoria de Melhor Animação com “Ferdinand”, não recebeu o prêmio.

Lista completa dos ganhadores:

Melhor Filme – The Shape of Water (A Forma da Água)

Melhor Diretor – Guillermo del Toro por “The Shape of Water”

Melhor Ator – Gary Oldman, “Darkest Hour”

Melhor Atriz – Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Melhor Ator Coadjuvante – Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Melhor Atriz Coadjuvante – Allison Janney, “I, Tonya”

Melhor Filme Estrangeiro – “A Fantastic Woman” (Chile)

Melhor Documentário – “Icarus”

Canção Original – “Remember Me,” da animação “Coco”

Melhor Animação – “Coco”

Melhor Roteiro Adaptado – “Call Me by Your Name”

Melhor Roteiro Original – “Get Out”

Design de Produção – “The Shape of Water”

Fotografia – “Blade Runner 2049”

Figurino – “Phantom Thread”

Edição de Som – “Dunkirk”

Mixagem de Som – “Dunkirk”

Curta-Metragem de Animação – “Dear Basketball”

Curta-Metragem – “The Silent Child”

Trilha Sonora – “The Shape of Water”

Efeitos Visuais – “Blade Runner 2049”

Edição – “Dunkirk”

Maquiagem & Cabelo – “Darkest Hour”

Baixe nosso app:

Comments