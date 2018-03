O vencer está dentro de você

Estive conversando com uma pessoa fantástica que tem uma trajetória incrível de vida. Isso dá um livro, assim como a sua vida também dá um livro. Conversei com a Deputada Estadual Clélia Gomes, essa mulher como tantas mulheres tem uma história de luta.

Muitos assuntos foram conversados, ela que é uma mulher que vem da periferia de São Paulo, que foi casada 25 anos, foi mãe aos 17 anos, viveu em um lar, como muitos lares, com violência e pobreza. Mas mesmo assim nunca deixou de acreditar que seria possível mudar sua história. Trabalhou 20 anos em uma mesma empresa, e quanto estava com 38 anos perdeu seu emprego e se viu sozinha com 2 filhos para continuar a caminhada, mesmo assim não se abalou, virou catadora de latinhas e continuou na busca dos sonhos.

Difícil claro que é, imagina a vida não é fácil, mas seguiu com força e garra. Como ela mesma diz “A fé tem que ser inabalável e sempre respeito ao próximo” “quando entramos em um circulo que não acrescenta em nada é porque tem algo errado com você e não com quem está a sua volta”

“O lado ruim nos ensina muito mais que as coisas boas” “ o tempo deixa você forte”. Muitas vezes nos questionamos porque as coisas não acontecem porque lutamos e nada vai para frente, ou muitas vezes ao invés de irmos para frente voltamos para traz, a nossa queridíssima falou “retroceder muitas vezes é o caminho do sucesso” e foi assim que aconteceu com ela, ela teve que retroceder para poder seguir rumo ao sucesso, hoje ela é uma vencedora, Deputada Estadual com muito orgulho, luta em favor das minorias, é Procuradora Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, faz muitos trabalhos sociais, está sempre em luta dos direitos das mulheres.

E nunca deixou que a pobreza, a violência ou qualquer outra adversidade que a vida impôs para não alcançar seus objetivos. Nós podemos sempre dar a volta por cima, correr buscar o novo, tentar diferente, ir á luta, pois não existe limite para sermos felizes, A vida é dura é como é, cada dia é um novo desafio, mas também pode ser cada dia, um novo recomeço, uma nova conquista. Como a nossa entrevistada fala

“Ninguém muda por ninguém” quem tem que mudar é a gente mesmo por nós mesmo. Faça da sua vida o melhor, faça a diferença, não aceite o pouco, não aceite o não, a vida segue e você tem total direito, ou melhor, o dever de ser feliz. Tenha Fé e força, o resto vai acontecer.

Baixe nosso app:

Comments