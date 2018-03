Chegou aquela parte do ano que eu apresento o desafio do envelope.

Em tempos de crise, guardar dinheiro não é das tarefas mais fáceis. Por isso, alguns estímulos podem ajudar quem deseja economizar. É o caso do desafio do envelope, que instiga as pessoas a juntarem dinheiro por um tempo determinado apenas diminuindo os gastos considerados irrelevantes.

O desafio do envelope é um jeito simples de promover a economia com o salário mensal de cada um. O desafio consiste nos seguintes passos:

1. Pense em algo que você deseja muito comprar. Pode ser qualquer coisa, desde uma roupa nova até uma viagem, trocar o carro, comprar uma casa… Deve ser algo que você queira realmente muito adquirir.

2. Escreva o nome desse desejo em um envelope em branco.

3. Coloque esse envelope em sua carteira ou bolsa. Ele deve ficar exatamente no lugar que você deixa dinheiro ou cartões de crédito ou débito que usa para fazer compras.

Depois, toda vez que você abrir a carteira para comprar algo, verá o envelope e se lembrará do desejo que requer um pouco de economia para ser realizado. Nesse momento é hora de se perguntar: “Eu quero ou preciso?”.

Pode parecer simples, mas esse é um método bem eficaz. Especialistas em economia garantem que a maioria dos gastos dispensáveis são sempre feitos em momento de impulso.

Sabe quando você vê uma promoção e acaba comprando um produto porque o negócio pareceu vantajoso, mas depois percebe que nem precisava exatamente do objeto em questão? Esse é apenas um exemplo de gasto por impulso que acabamos comentendo.

Inicialmente, o desafio do envelope deve ser feito por 30 dias. Após esse período, a pessoa deve abrir o envelope e conferir a quantia em dinheiro que conseguiu acumular apenas evitando gastos supérfluos.

Segundo os especialistas (e quem já fez o desafio), o resultado é animador, e estimula o indivíduo a continuar o desafio por mais tempo, a fim de juntar ainda mais dinheiro.

Fazendo assim, os especialistas garantem que é possível economizar até US$ 400,00. É um valor surpreendente, principalmente quando pensamos que o dinheiro economizado veio de coisas simples como um café, um almoço fora ou uma roupa que você gostou na vitrine, mas não precisava realmente comprar.

É muito importante que a pessoa que decide fazer o desafio do envelope tenha disciplina, afinal, de nada vale olhar o envelope na carteira e ignorá-lo. Além disso, é preciso ser bem honesto ao avaliar se quer ou precisa do item que está prestas a comprar.

Desafio entre amigos… ou com o seu amor…

Se mesmo com um desafio assim, disciplina não é o seu ponto forte, experimente convidar amigos ou familiares para fazer o mesmo desafio.

A ideia aqui é que a competição com outras pessoas seja o estímulo que faltava para que você resista à tentação dos gastos e guarde suas economias no envelope.

Em minha casa eu faco este desafio pelo menos duas vezes por ano junto com meu esposo. Ao final de 30 dias, vemos quem foi o vencedor; ( quase sempre sou eu…) depois juntamos as duas quantias e dividimos por dois. Metade vai para nosso fundo de reserva e a outra metade, usamos para um programa especial so pra nos dois…

E ai, quem topa comecar o desafio este mes?

Esse também é um bom método para incentivar o aprendizado de economia doméstica e controle do orçamento para crianças. Se elas recebem mesada, por exemplo, podem adotar o desafio do envelope da mesma forma. Tente apresentar a ideia aos pequenos como forma de brincadeira.

Que tal começar o seu desafio do envelope hoje mesmo?

