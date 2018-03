Novo acidente com trem da Brightline soma o quarto em menos de 30 dias

Em mais um acidente, um trem Brightline atingiu um pedestre na Flórida na noite da última quinta-feira, 8, marcando o quarto acidente desde que começou o serviço regular em 13 de janeiro e o sexto desde que a empresa começou a testar os trens de alta velocidade no ano passado, segundo as autoridades locais.

Nesse último acidente, um homem de 60 anos de idade foi atingido pela locomotiva próximo ao bloco 1200 de Northeast 24th Street, em Wilton Manors, a 30 milhas de Miami, por volta de 7:45 p.m., disse a Oficial Jennifer Bickhardt, porta-voz do Departamento de Polícia de Wilton Manors e oficiais de bombeiros de Fort Lauderdale.

Um porta-voz da Brightline disse na manhã de sexta-feira, 9, que não foi um acidente, mas um ato proposital. “Com base em relatórios de testemunhas, este foi um ato intencional de um indivíduo que se jogou nos trilhos antes que o trem se aproximasse”, disse uma declaração escrita do porta-voz. “Agradecemos o trabalho da nossa equipe e dos primeiros respondentes que agiram rapidamente para removê-lo com segurança”.

O homem foi levado com urgência para o Broward Health Medical Center, com o braço quebrado e ferimentos, mas não corre risco de morte.

Desde que começou a testar seus trens no ano passado, a linha ferroviária privada de alta velocidade teve quatro acidentes fatais e dois não fatais

De acordo com a polícia, em todos os acidentes, as vítimas, que incluem pedestres e ciclistas, tentaram atravessar ou ficar de pé nos trilhos quando um trem estava se aproximando.

Em janeiro, Jeffrey D. King, de 51 anos, foi morto no dia 17 de ao andar de bicicleta por cima dos trilhos. Os oficiais da companhia disseram que o portão estavam abaixado no momento pela aproximação do trem, mas o homem tentou atravessar os trilhos de qualquer maneira.

Menos de uma semana antes, outra vítima, Melissa Lavell, de 32 anos, morreu quando passou por debaixo da cancela, que já estava abaixada, e tentou atravessar rapidamente, disseram autoridades.

E em Fort Lauderdale, Steven Amoruso, de 55 anos, sobreviveu depois de ser atingido por um trem Brightline em 19 de janeiro.

A Brightline informou na época que suas medidas de segurança estavam corretas e não ocasionaram os acidentes e reforçou ainda que quaisquer medidas tomadas pela empresa “não podem ser bem sucedidas sem a cooperação do público”.

Enquanto isso, os senadores Marco Rubio e Bill Nelson, ambos da Flórida, pediram uma revisão de segurança federal da operação da Brightline.

Com informações do Sun Sentinel.

