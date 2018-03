Justin Timberlake anuncia novo álbum

Quatro anos após a gravação de “The 20/20 Experience – 2 of 2”, o cantor norte-americano Justin Timberlake voltará a lançar um álbum de músicas inéditas.

O artista anunciou nas redes sociais, que seu novo disco, “Man Of The Woods”, chegará às lojas físicas e plataformas de streaming no dia 2 de fevereiro.

O astro de 36 anos divulgou no YouTube o título de seu quinto trabalho de estúdio. “Este álbum foi muito mais inspirado em meu filho, minha esposa e minha família do que qualquer outro projeto que eu já tenha feito. É bastante pessoal”, revelou.

O vídeo traz imagens de diversas paisagens, além de uma rápida aparição da mulher do cantor, a atriz Jessica Biel, e ainda um momento da gravação no estúdio, com Timberlake ao lado de Pharrell Williams, colaborador do álbum.

