Justiça de Miami estipula fiança de $1,5 mi para brasileiro traficante de armas

O tribunal em Miami determinou, nesta quinta-feira, 1º de março, em audiência sobre o brasileiro Frederik Barbieri, 46 anos, acusado de contrabando internacional de armas da Flórida para o Brasil, fiança estipulada em $1,5 milhões de dólares (R$4,8 milhões) para responder o processo em liberdade. Ele continua detido e outra audiência foi marcada para a próxima quinta-feira, dia 8 de março.

O juiz responsável pelo caso, Patrick A. White, determinou liberdade condicional caso Frederik pague 15% do valor estipulado pela fiança, ou US$ 225 mil ( R$ 730 mil) mais garantia que complete o restante do valor. Além disso, ele deve comprovar a origem lícita do dinheiro da fiança, não se ausentar da Flórida, usar tornozeleira eletrônica e não possuir armas dentro de casa.

Os passaportes foram retidos. Barbieri tem dupla cidadania desde 2010 e é acusado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, onde tem dois mandados de prisão em aberto.

O brasileiro foi preso por agentes do U.S Immigration and Customs Enforcement na madrugada do dia 24 de fevereiro, em sua casa em Fort Pierce. No mesmo dia, o Ministério da Justiça pediu a extradição dele para o Brasil, mas, conforme lei dos Estados Unidos, o traficante brasileiro pode não ser extraditado por ser cidadão americano.

No momento da prisão, a polícia encontrou outros 52 fuzis embalados da mesma maneira num depósito de Frederik, na cidade de Vero Beach, que as autoridades acreditam ser outro carregamento para o Rio de Janeiro.

Em junho de 2017, Barbieri entrou na lista dosprocurados pela Interpol acusado de ter enviado ao Brasil, em maio do mesmo ano, uma carga de aquecedores de piscina recheada com 60 fuzis, cujo lucro seria em torno de R$ 3,5 milhões, segundo a polícia. Foi a maior apreensão de armas feita no Brasil em 10 anos, o que levou investigadores a considerarem Barbieri o maior traficante de armamentos do país.

Proprietário de empresas de importação e exportação na Flórida, a investigação indicou pelo menos 30 carregamentos de armas de Miami para traficantes brasileiros no Rio de Janeiro.

Brasileiro acusado de tráfico de armas passa mal e audiência em Miami é adiada

Traficante brasileiro, Frederik Barbieri, é preso em Miami

Baixe nosso app:

Comments