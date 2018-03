JetBlue e Lyft oferecem transporte gratuito para familiares das vítimas de Parkland

A companhia aérea JetBlue e a empresa de transporte terrestre Lyft estão trabalhando juntas e passaram a oferecer transporte gratuito para ajudar os familiares das vítimas do tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School.

A JetBlue está oferecendo voos gratuitos para Parkland para pessoas relacionadas às vítimas do tiroteio e que desejam vir para o sul da Flórida. Além da viagem aérea gratuita, o transporte terrestre fica por conta dos motoristas que fazem corrida pelo Lyft.

“Estamos nos concentrando em reunir membros da família que foram diretamente afetados por essa tragédia. Queremos fazer a nossa parte para ajudar a comunidade e apoiar o sul da Flórida nesse momento difícil”, anunciou a JetBlue em seu blog oficial.

Familiares das vítimas que tiverem como destino Parkland ou outro ponto do sul da Flórida podem procurar voluntários da companhia aérea no Centro de Assistência Familiar nos aeroportos para reservar as viagens aéreas gratuitas.

A JetBlue também anunciou parceria com os Florida Panthers para colocar um ônibus para doação de sangue na próxima quinta-feira, 22, no BB & T Center em Sunrise, das 12 p.m. às 7 p.m.

Para mais informações, ligue para 1-800-JETBLUE.

Com informações de WSVN.

