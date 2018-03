Indocumentado é condenado por pagar travessia ilegal de cunhado para a FL

De acordo com o Ministério Público dos EUA, Miguel Pacheco-Lopez, 35, um imigrante indocumentado da Guatemala que mora em Jacksonville, foi condenado a mais de sete meses em prisão federal por financiar a vinda ilegal do cunhado para o nordeste da Flórida. A prisão foi divulgada pelo Departamento de Justiça da Flórida.

A decisão judicial foi dada na última sexta-feira, 23, depois de meses de investigação. Pacheco-Lopez teria enviado dinheiro à Guatemala para ajudar a pagar contrabandistas, os conhecidos coiotes, para trazer o menor não acompanhado até a Flórida no ano passado.

De acordo com documentos judiciais, um agente da Patrulha da Fronteira encontrou o garoto de 16 anos desacompanhado andando próximo ao Vale do Rio Grande, no Texas, em junho do ano passado. O menor confessou aos agentes ter entrado ilegalmente no país e que pretendia morar em Jacksonville com o cunhado, que foi localizado e detido um mês depois.

Pacheco-Lopez afirmou às autoridades ter mandado 20.000 quetzais (moeda da Guatemala) para ajudar a pagar os contrabandistas para fazer a travessia do garoto. Porém, o valor total citado pelas autoridades foi mais alto: 45.000 quetzais, o que equivale a US $ 6.100.

“Este criminoso comprometeu seus próprios membros da família pagando contrabandistas humanos”, disse o agente especial do ICE Homeland Security Investigations (HSI)em Tampa, James C. Spero. “Ele colocou em perigo a vida de uma criança com uma jornada perigosa e ilegal para os Estados Unidos, e agora ele será responsabilizado”.

Travessia fronteira EUA x México

Durante o mês de janeiro, o U.S. Customs and Border Protection registrou uma diminuição de 12% nos indivíduos apreendidos ao tentar entrar ilegalmente no país entre os portos de entrada estabelecidos, e também daqueles que se apresentam para a entrada, mas sem documentação adequada, ao longo da fronteira sudoeste com o México.

Mesmo assim, o Department of Homeland Security tem pressionado o governo para mudanças de regras sobre imigrantes detidos na fronteira. Saiba mais emApreensões na fronteira diminuem, mas DHS cobra mudanças nas leis

Baixe nosso app:

Comments