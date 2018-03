Homem é preso em Orlando, acusado de molestar filha de homeless

Um homem em Orlando está sendo acusado de atacar uma família homeless e tocar inapropriadamente em uma de suas filhas.

A investigação sobre Antonio Moreira da Cruz, de 40 anos, começou há mais de seis meses quando a mãe da vitima o denunciou a policiais em agosto.

Ela disse que estava no Walmart e havia acabado de perder sua casa e estava desnorteada. Foi aí que ela conheceu Antonio, que “se passou por bom samaritano e ofereceu que ela e sua família vivessem em seu apartamento na região de MetroWest”, segundo o WFTV9.

Ela disse aos policiais que ele insistiu em namorá-la e secretamente começou a molestar sua filha, que tem menos de 12 anos.Ela disse ainda que por não ter outra opção, confiou em um estranho.

Antonio estava preso na cadeia de Orange County até o dia 1, com fiança de menos de $10 mil dólares. Se for condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Com informações de WFTV9.

