Festa Gaúcha em Orlando

A Confederação Norte Americana do Tradicionalismo Gaúcho promoveu um grande encontro nos dias 2, 3 e 4 de março, em uma “fazenda” em Orlando, para celebrar a cultura do Rio Grande do Sul. Durante o evento, os convidados saborearam o típico churrasco gaúcho, coordenado por Nelson Júnior da Boi Brasil, assistiram shows de danças com o grupo Arte Nativa, show musical com Joca Martins e o stand up com Guri de Uruguaiana.

A linda festa reuniu gaúchos de diversos estados americanos e emocionou os “gaudérios” com a cerimônia para acender a “Chama Crioula”. O cantor Márcio Mendes também arrancou lágrimas dos convidados ao cantar o Hino Nacional Brasileiro. Como tradição, os hinos dos Estados Unidos e do Rio Grande do Sul também fizeram parte da cerimônia.

