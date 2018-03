Fazer exercícios serve muito mais do que para queimar gordurinhas

Todo exercício pode alterar a produção de hormônios e os seus funcionamentos. Um dos hormônios mais influenciados pelo exercício é a insulina.

Não há como negar: a maioria das pessoas faz exercícios para modelar o corpo. Isso não é errado, até certo ponto. A aparência é importante sim e nos ajuda muito a manter a autoestima e nosso posicionamento positivo diante da sociedade. Acontece que quem faz exercícios para emagrecer e ressaltar os músculos apenas, nem imagina que muito mais coisas maravilhosas estão acontecendo no corpo.

A intensidade do exercício pode mudar os acontecimentos, mas basicamente todo exercício pode alterar a produção de hormônios e os seus funcionamentos. Um dos hormônios mais influenciados pelo exercício é a insulina.

A ação desse hormônio é melhorada sempre que se faz exercícios; quero dizer, mesmo que não sejam exercícios programados, feitos com objetivos específicos, pode-se afirmar que uma sessão de exercícios pode sim melhorar a ação da insulina. Mas, se você parar de fazer os exercícios esse efeito regride. Como todos os efeitos dos exercícios.

Continuando, além da insulina o exercício intenso pode aumentar a produção do GH, um hormônio que age em todas as células do nosso corpo aumentando a produção de proteínas e todas as suas ações, com isso o corpo funciona melhor e os efeitos do envelhecimento demoram mais para aparecer.

No cérebro, os efeitos são maravilhosos, aumentando a autoestima, a satisfação, diminuindo a possibilidade de depressão e síndrome do pânico. Estudos mostram que bebês nascidos de mães que praticaram exercícios durante a gestação aprendem com mais facilidade e nasceram com melhor peso.

Falando das gorduras, os exercícios ajudam a diminuir o colesterol sanguíneo assim como as triglicérides, aumentam a irrigação sanguínea no coração e com isso protegem esse órgão tão importante de infartos.

Além desse efeito protetor com relação ao entupimento das artérias cardíacas, pesquisas recentes mostram que pessoas que praticam os exercícios ajudam as células do coração a ficarem mais fortes para a contração. O exercício ainda diminui os efeitos negativos do estresse.

Talvez o que faz com que os exercícios não sejam amados por todos é o fato de que, para se obter todos esses benefícios, é preciso praticá-los sempre. Mas, ao mesmo tempo, muitas coisas na nossa vida também são assim. Temos que dormir todos os dias, comer todos os dias, trabalhar todos os dias, amar todos os dias, cuidar todos os dias. Pensando bem, se esses é um defeito não é apenas do exercício.

