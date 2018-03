Família que acolheu Nikolas Cruz o descreve como ‘ingênuo’

O casal James e Kimberly Snead disse que Nikolas Cruz, 19 anos, que atirou e matou 17 pessoas na Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland na quarta-feira, 14, tinha hábitos diferentes, mas que era ‘ingênuo’ e jamais imaginava que estavam abrigando um “monstro” e que ele pudesse ser capaz de cometer um crime. O casal deu as informações em entrevista exclusiva ao Sun Sentinel.

Cruz foi morar com a família de um amigo após a morte de sua mãe em novembro do ano passado por complicações provocadas por uma pneumonia. Como o jovem era amigo do filho do casal, foi acolhido por eles.

“Eu disse que existiriam regras e ele seguiu todas as regras”, afirmou James Snead, de 48 anos, um veterano do exército e analista de inteligência militar.

O casal disse que Cruz “era muito ingênuo. Não era estúpido, apenas ingênuo e estava deprimido pela morte recente da mãe”, afirmou James Snead.

Por causa da morte da mãe e por perceber que o jovem precisava de um acompanhamento psicológico, Kimberly Snead levou Cruz a um terapeuta. Isso foi cinco dias antes do tiroteio. O jovem afirmou que estava disposto a receber o tratamento se o plano de saúde aceitasse.

O jovem não tinha noção de tarefas comuns, como recolher objetos pessoais e lavar roupa, mas não era agressivo. “Ele aparentemente cresceu sem a obrigação de realizar tarefas comuns. Não sabia cozinhar, lavar roupa, recolher suas coisas ou até mesmo usar o micro-ondas”, disse Kimberly.

“Ele queria ter uma namorada e tinha hábitos incomuns como colocar um cookie de chocolate em um sanduíche de queijo e ir para a cama às 8pm”.

Cruz teria dito ao casal que herdaria pelo menos US$ 800 mil de seus pais e que a maior parte dos recursos estaria disponível quando ele completasse 22 anos.

Depois do crime, o casal viu o jovem já na delegacia ainda vestido com um roupão de hospital, algemado e cercado por agentes. “Ele disse que sentia. Pediu desculpas. Parecia perdido, absolutamente perdido. E foi a última vez que o vimos”, disse James Snead.

Cruz, que já confessou o crime em primeira audiência tribunal do condado de Broward na quinta-feira, 15, enfrenta 17 acusações de assassinato premeditado e está sendo mantido preso sem direito à fiança.

