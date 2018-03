Bruce Willis de volta às telonas em “Death Wish”

Death Wish

MGM

Estreia na próxima sexta-feira, dia 2 de março, o filme de ação Death Wish com o ator Bruce Willis. Um médico gentil tem sua vida transformada quando sua família é abalada por um ato de violência que acaba matando sua esposa e sua filha. Em busca de justiça, ele se transforma em uma máquina mortífera, para conseguir fazer justiça com as próprias mãos. Também estão no elenco Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue, Camila Morrone, Dean Norris, Kimberly Elise, entre outros. A direção é de Eli Roth. O filme é cheio de cenas de ação, mas não apropriado para o momento em que estamos vivendo agora aqui nos Estados Unidos. O protagonista sai matando todo mundo fazendo justiça com as próprias mãos. Mas tem uma cena que mostra como é fácil comprar armas e burlar as leis: esse foi o único ponto positivo pra mim. #DeathWish

Red Sparrow

20th Century Fox

O suspense de espionagem Red Sparrow também estreia na próxima sexta-feira, dia 2 de março. Dominika Egorova, uma talentosa bailarina, encontra-se em uma emboscada quando é convencida a se tornar uma Sparrow, ou seja, uma sedutora treinada na melhor escola de espionagem russa. Após passar pelo árduo processo de aprendizagem, ela se torna a mais talentosa espiã do país e precisa lidar com o agente da CIA Nathaniel Nash. Os dois, no entanto, acabam desenvolvendo uma paixão proibida que ameaça não só suas vidas, mas também as de outras pessoas. No elenco estão Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Charlotte Rampling, Matthias Schoenaerts, Mary-Louise Parker, entre outros. O longa é dirigido por Francis Lawrence e o roteiro, baseado no livro homônimo de Jason Matthews, foi escrito por Justin Haythe. Curiosidade: a bailarina principal do American Ballet Theatre Isabella Boylston foi dublê de Jennifer Lawrence nas cenas de dança. #RedSparrow

Let Yourself Go

Memesha Films

A comédia dramática italiana Let Yourself Go (Lasciati Andare, título original em italiano) expande para o sul da Flórida na próxima sexta-feira, dia 2 de março. Elias Venezia, interpretado por Toni Servillo, é um psicanalista que trata seus pacientes através da hipnose. Preguiçoso, mesquinho e sedentário, ele leva uma vida desregrada e repleta de estresses, a maioria deles com sua ex-esposa, com quem ainda vive, já que eles dividiram o apartamento ao meio. Mas, quando ele precisar entrar na academia por conta da obesidade, uma personal trainer mudará sua vida para sempre. A direção é de Francesco Amato.

Let Yourself Go estreia nas seguintes salas:

Miami: AMC Aventura; Broward: The Last Picture Show/Tamarac , Savor Cinema – Fort Lauderdale and Cinema Paradiso-Hollywood; Palm Beach County: Living Room Theaters, Regal Shadowood, Movies of Delray, Movies of Lake Worth. #LetYourselfGo

Foxtrot

Sony Pictures Classics

O drama Foxtrot também chega as telonas na sexta-feira, dia 2 de março. O longa acompanha Michael e Daphna, que vivem em Tel Aviv, Israel, e estão enfrentando um grande sofrimento pela morte do filho, que perdeu a vida no serviço militar. Os dois precisam se recuperar, aprender e voltar a viver com a tragédia que mudou suas vidas. No elenco estão Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas, entre outros. A direção é de Samuel Maoz que também escreveu o roteiro. #FoxtrotFilm

Souvenir

Strand Releasing

O drama Souvenir estreia na próxima sexta-feira, dia 2 de março. Uma esquecida cantora do Eurovision Song Contest de 1970, famoso concurso musical organizado pela União Europeia, vive no anonimato trabalhando em uma fábrica de patê. Um jovem colega de trabalho descobre seu segredo e, com charme, a convence a se apresentar pela primeira vez em anos. Aspirante a boxeador, ele se empolga com a nova possibilidade de negócio e, apaixonados, os dois decidem tentar fazer com que o retorno dela aos holofotes aconteça. No elenco estão Isabelle Huppert, Kévin Azaïs e Johan Leyson. Na direção, Bravo Defurne que também assina o roteiro ao lado de Jacques Boon e Yves Verbraeken. #SouvenirFilm

Submission

Great Point Media

O drama Submission com o ator Stanley Tucci também chegando as telonas no dia 2 de março, sexta-feira. Um cínico professor da faculdade se interessa por uma talentosa aluna de sua aula de redação. Também estão no elenco Kyra Sedgwick, Janeane Garofalo, Addiosn Timlin, Alison Bartlett, entre outros. O roteiro e a direção ficaram a cargo de Richard Levine.

Submission é baseado no romance Blue Angel de Francine Prose que foi inspirado no clássico The Blue Angel de 1930, estrelado por Marlene Dietrich. Filmado antes da exposição do caso de assédio e abuso sexual do produtor Harvey Weinstein, o filme contribui com temas relevantes que estão sendo discutidos aqui na indústria cinematográfica. #SubmissionFilm

