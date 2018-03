Escolas públicas de Miami-Dade mudam regras depois de aluno algemado

As escolas públicas do Condado de Miami-Dade, após o incidente envolvendo um menino de 7 anos que atacou um professor e foi levado pela polícia, pretendem mudar as regras com relação à apreensão de menores. O último caso provocou indignação na comunidade por causa da forma como foi apreendido.

O vídeo feito pelo celular capturou uma oficial do sexo feminino que acompanhava a criança em algemas para um departmento policial fora do Coral Way K-8 Center em Miami, no dia 26 de janeiro. O garoto foi levado para uma avaliação psiquiátrica involuntária.

De acordo com a Polícia das Escolas de Miami-Dade, o aluno foi repreendido por ter agredido uma professora.

A lei da Flórida permite que a polícia leve os alunos para um exame psiquiátrico se representarem um perigo para si ou para outros e parecerem mentalmente doentes

Em relação ao incidente de 26 de janeiro, o chefe da polícia das escolas de Miami-Dade, Ian Moffett, disse que a ação estava garantida e cumprida com o procedimento operacional padrão.

Porém, em resposta ao alvoroço que a situação desencadeou, o distrito escolar anunciou as seguintes mudanças em como situações como esta serão tratadas no futuro, dentre elas:

Os administradores da escola entrarão em contato com a aplicação da lei apenas como último recursos;

Os pais, guardiões ou outro adulto autorizado da criança devem sempre ser contatados;

Se uma criança precisa ser transportada, uma ambulância deve ser usada em vez de um cruzador policial;

Um comandante deve rever cada caso – e aprovar qualquer ação.

As algemas só serão usadas quando absolutamente necessário;

Fuentes disse, embora não tenha certeza de que seu filho retornará ao Coral Way K-8 Center, ele espera o melhor da mudança de política.

“Precisamos garantir que eles cumprem o que dizem”, disse.

Os relatos da polícia afirmam que é quando ele “atacou o professor batendo repetidamente em suas costas.: “Uma vez que o professor impediu a criança de atacá-la, o juvenil continuou a brigá-la com os punhos e as pernas, fazendo com que tanto o professor quanto o juvenil caíssem no chão”.

Os pais do aluno ficaram atordoados. “Meu coração está quebrado”, disse a mãe, Mercy Alvarez, a 7News em 27 de janeiro.

“Fiquei com choque”, disse seu pai, Rolando Fuentes.

A professora envolvida no ataque queria pressionar acusações.

“Eles disseram que ele é um perigo para a sociedade. O que? Aos sete anos? “, disse Fuentes.

Depois que os pais do aluno chegaram à escola e falaram com o diretor, eles concordaram em uma suspensão de 10 dias.

Com informações do 7 News.

