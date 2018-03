ENTRETENIMENTO

A 35a edição do Miami Film Festival (MIFF) começa na próxima sexta-feira, dia 9 de março, com mais de 100 filmes - muitos deles sendo estreias mundiais - e mais de 200 atores, produtores e diretores, incluindo Jason Reitman, Samu Fuentes, Mateo Gil, Djimon Hounsou, Isabelle Huppert, Ron Livingston, e Carlos Saura como convidados especiais. A comédia dramática Tully, dirigido por Jason Reitman com a atriz vencedora do Os... Leia Mais