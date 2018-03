Entidades brasileiras oferecem apoio às famílias brasileiras vítimas de Parkland

Com o apoio do Consulado-Geral do Brasil em Miami, o Centro Comunitário Brasileiro (CCB) e o grupo assistencial SOS Família estão reunindo esforços para dar total auxílio às famílias dos jovens alunos da escola Marjory Stoneman Douglas High School.

Um grupo de psicólogos voluntários licenciados, alguns com especialização em stress pós-traumático, irá oferecer atendimento gratuito para as famílias que necessitarem de apoio. Nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, às 8:00pm, haverá uma reunião entre o CCB, o grupo SOS Família e mães dos alunos da Stoneman Douglas, para explicar como será feito o atendimento aos jovens e suas famílias.

O encontro, que contará também com a presença de representantes do Consulado-Geral Brasileiro em Miami, será realizado naMarriot Coral Springs,11775 Heron Bay Blvd, Coral Springs, 33076.

Encontro para apoio às famílias vítimas do ataque em Parkland

Data: 16 de fevereiro de 2018

Horário: 8:00 pm

Local: Marriot Coral Springs

Endereço: 11775 Heron Bay Blvd, Coral Springs, 33076.

Fone: 9547535598

CONTATOS:

Centro Comunitário Brasileiro e Grupo SOS Família

Patrícia Aguirre (Gerente do CCB e mãe de aluno) – (954) 860-3451

Urbano Santos (Presidente CCB) – (954) 451-7706

Sheriff’s Office of Broward County

Scott Israel – (954) 831-8901

Consulado-Geral do Brasil em Miami

Setor de Cooperação Comunitária – Seção de Imprensa

imprensa.miami@itamaraty.gov.br

(305) 285-6238

