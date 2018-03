Ano Novo, vida nova!!! Como prometi na semana passada, vamos rever o desafio das 52 semanas. Este desafio foi criado para motivar as pessoas a aprenderem a economizar. O hábito de poupar deveria ser algo natural em nossas vidas, mas a realidade não é bem assim… E talvez este seja um dos conceitos mais básicos e importantes na criação de um futuro prospero.

O fato da maioria das pessoas terem esta dificuldade em poupar dinheiro pode estar atrelado ao fato de que o ato de gastar ser mais empolgante do que guardar. E, infelizmente, já sabemos que não existe Educação Financeira nas escolas, assim sendo, crescemos sem este hábito tão importante em nossas vidas.

Economizar dinheiro não é algo fácil, é preciso ter muitos objetivos, foco e determinação. Começa realmente em nossa mente, e parte do princípio básico que vem sendo ensinado em classes financeiras por muitos anos: Pague a você primeiro!

Quando viajamos e vemos a apresentações das aerolineas sobre segurança, aprendemos que em caso de despressurização da cabine, mascaras amarelas de oxigênio vão cair do teto: a instrução clara e: coloque a SUA máscara primeiro, e então ajude quem estiver ao seu lado, mesmo que seja uma criança.

O princípio e claro, se você não se proteger primeiro, corre o risco de desmaiar pela falta de oxigênio e não ter condições de ajudar a criança sentada ao seu lado.Agora pense bem: Não faz sentido para sua vida financeira também? Pague-se primeiro, depois aprenda a viver com o que restou de seu salário, mesmo que isto signifique ter que aprender a fazer alguns cortes.

Como funciona o

desafio das 52 semanas?

Consiste em guardar dinheiro nas 52 semanas do ano seguindo uma planilha ou um método. O método parece ser simples de seguir, mas exige muita determinação e força de vontade.O dinheiro poupado geralmente é guardado no cofrinho, mas pode ser colocado na poupança ou em algum investimento que você tenha conhecimento.

Comece o desafio com R$1 e no final terá R$1.378

Comece o desafio com R$2 e no final terá R$2.756

Comece o desafio com R$ 3 e no final terá R$ 4.134

Comece o desafio com R$ 4 e no final terá R$ 5.512

Comece o desafio com R$5 e no final terá R$ 6.890

Vale ressaltar que você deve fazer as suas economias de acordo com o quanto você ganha. Não adianta querer poupar mais e não conseguir por causa dos seus ganhos. Faça um desafio que você possa cumprir até o final.

• Para quem ganha até U$1000 eu indico começar o desafio com U$1

• Para quem ganha até U$2.000 pode começar o desafio com U$2, U$ 3 ou U$4

• Para quem ganha acima de U$ 3.000 pode começar o desafio com U$ 5 ou mais

O objetivo principal desse desafio é criar o hábito de economizar e quanto menos traumático e simples for, mais vai despertar um desejo começar a economizar de verdade. E de bônus, você chega em Dezembro com uma grana boa poupada, que você pode usar pra fazer o seu Natal feliz e livre de dividas de cartão de credito.

Prontos para este divertido desafio? Vale tudo: Coloque a tabela em seu computador, coloque uma anotação em sua agenda, um alarme, o que você quiser; mas o importante e fazer todos os depósitos do início ao fim!

Boa sorte e uma ótima semana para todos!

