Fifty Shades Freed – Confira as estreias da semana

PETER RABBIT

Sony Pictures

Estreia na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro, o longa para toda a família Peter Rabbit. Peter Rabbit é a adaptação para as telas grandes do clássico conto de Beatrix Potter sobre um coelho rebelde que faz de tudo para entrar e roubar os legumes da horta do Mr. McGregor, que acaba travando uma dura batalha com Bea, uma pintora e amante dos animais. No elenco estão Domhnall Gleeson e Rose Byrne. No elenco de vozes James Corden, que empresta a voz para a personagem principal, Peter Rabbit, a cantora Sia, Margot Robbie, Elizabeth Debicki, entre outros. A direção ficou a cargo de Will Gluck, que também escreveu o roteiro adaptado ao lado de Rob Lieber. Diversão para a toda família! #PeterRabbit

THE 15:17 TO PARIS

Warner Bros.

Também chegando as telonas no dia 9 de fevereiro, o novo drama do diretor e ator Clint Eastwood, The 15:17 To Paris. Quando um terrorista invade o trem 9364 da Thalys a caminho de Paris, três amigos, sendo dois deles soldados norte-americanos – Anthony Sadler, Alex Skarlatos e o piloto da Força Aérea Spencer Stone – se esforçam para imobilizar o extremista, armado com um fuzil AK-47, e acabam evitando uma enorme tragédia. O filme é baseado em fatos reais e é tão real que os próprios heróis foram chamados por Eastwood para interpretar eles mesmos. Além deles, estão no elenco Judy Greer, Jenna Fischer, P.J. Byrne, entre outros. O longa foi baseado no livro The 15:17 To Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes. #1517ToParis

FIFTY SHADES FREED

Universal Pictures

Valentine’s day chegando e junto a adaptação do terceiro e último livro da trilogia de E. L. James, Fifty Shades Freed. Superados os principais problemas, Anastasia e Christian agora têm amor, intimidade, dinheiro, sexo, relacionamento estável e um promissor futuro. A vida, no entanto, ainda reserva muitas surpresas para os dois e fantasmas do passado como Jack Hyde e Elena Lincoln voltam a impedir a paz do casal. Voltam a essa segunda parte os atores Jamie Dornan, Dakota Johnson, Victor Rasuk, Marcia Gay Harden, Kim Basinger, Eric Johnson, entre outros. A direção ficou a cargo de James Faley. O roteiro adaptado é de Niall Leonard, marido de E.L. James. #FiftyShadesFreed

LA BODA DE VALENTINA

Pantelion Films

A comédia romântica La Boda de Valentina também entra em cartaz na próxima semana. Valentina tem uma vida perfeita nos Estados Unidos. Mas seu universo chacoalha quando Jason, seu namorado, pede sua mão em casamento e ela tem que ir até o México para confrontar sua família, os Hidalgo, uma dinastia política mais caótica e surreal da história mexicana. No elenco estão Kate Vernon, Ryan Carnes, Omar Chaparro, Marimar Vega, entre outros. A direção é de Marco Polo Constandse. Roteiro escrito por Santiago Limón e Issa López. #LaBodaDeValentina

PAD MAN

Sony Pictures Releasing

O filme indiano Pad Man também chega as telonas na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Ao perceber como as mulheres são afetadas pela menstruação, um homem se propõe a criar uma máquina de absorventes sanitários e fornecê-las com um custo baixo para às mulheres da Índia rural. A direção é de R. Balki que também escreveu o roteiro com swanand Kirkire. #Padman

Permission

Good Deed Entertainment

Escrito e dirigido por Brian Cano, o drama Permission, estreia na próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Uma mulher quase para receber uma proposta de casamento é aconselhada por um amigo que ela deveria namorar outros homens antes de passar o resto da vida com seu atual namorado. No elenco estão Rebecca Hall, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Gina Gershon, Raúl Castillo, entre outros. #PermissionFilm

The Female Brain

IFC Films

A comédia The Female Brain entra em cartaz no dia 9 de fevereiro. O que faz a mulher sempre se apaixonar pelo homem errado? As atrizes Sofía Vergara e Whitney Cummings protagonizam esse olhar fresco e espirituoso sobre a ciência por trás de nossos erros românticos que as mulheres sempre comentem. Toby Kebbell, James Mardsen, Jane Seymour, Beanie Feldstein, Cecily Strong também estão no elenco. Whitney Cummings também dirigiu e escreveu o roteiro. #TheFemaleBrain

