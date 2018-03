Como Dizia Minha Avó, “Cara Feia Pra Mim É Fome”

Estar faminto promove algumas reações no nosso corpo. Em algumas pessoas as reações são mais fortes e perceptíveis e em outras mais brandas, mas a fome promove reações. E, é devido a essas reações que estamos vivos neste planeta. Existem sim um aumento da agressividade que, muito antigamente, era positivo para a busca de mais alimento.

Hoje em dia restou apenas o mau humor mesmo. De fato, essas sensações que sentimos quando estamos com fome são impossíveis de serem ignoradas primeiro porque elas incomodam muito e segundo porque depois que comemos experimentamos uma deliciosa sensação de prazer. Então são duas sensações que reforçam a vontade de comer, uma porque é ruim sentir fome e a outra porque é uma delicia a sensação depois de comer, e aprendemos isso muito rapidamente.

Mas como funciona isso no nosso corpo? Como temos a sensação de saciedade, de satisfação e de prazer? Funciona assim, quando comemos provocamos um leve aumento no tamanho do nosso estômago. O estômago tem ao seu redor uma rede de nervos que se comunicam com o cérebro e por meio desses nervos uma parte do cérebro específica para essas sensações é ativada. Assim nos sentimos satisfeitos. Mas não adianta tentar enganar o cérebro bebendo água.

A água não vai permanecer no estômago por muito tempo e além disso os nutrientes que ativam receptores específicos no sistema digestório que também avisam o cérebro, estimulando a área de satisfação e prazer, não estão na água. Quando bebemos água esse mecanismo não é ativado.

Os nutrientes promovem a liberação de hormônios e são esses hormônios que irão atuar no cérebro nos dando mais sensação de saciedade e de que não precisamos comer mais. Eles modulam nosso apetite e ainda diminuem a velocidade da passagem do alimento do estômago para o intestino mantendo a sensação de plenitude por mais tempo. E claro que isso só acontece quando você se alimenta corretamente e acima de tudo quando come devagar.

Fazendo um balanço disso tudo, temos de um lado o mau humor, agressividade, sensação de fome quando não nos alimentamos corretamente.

O resultado disso será sem dúvida distúrbios alimentares. Do outro lado temos que comer comida, devagar, em quantidades adequadas irá nos nutrir, permitir o bom humor, dar prazer e saúde. Não posso deixar de perguntar por que ainda existem pessoas que não acreditam em uma alimentação equilibrada e continuam submetendo o organismo à modismos sem sentido e adoecendo.

