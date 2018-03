Com Que Bolsa Eu Vou?

Escolher a roupa certa para cada ocasião, muitas vezes não é uma tarefa fácil. Mas escolher os acessórios corretos pode ser ainda mais difícil, principalmente quando se trata de decidir que bolsa usar. Saber como escolher a bolsa certa, é absolutamente vital, pois cada uma tem sua função e seu estilo que combinam com cada ambiente. Estas são algumas dicas para que você possa usar o modelo certo de acordo com a ocasião.

1. Crossbody Bag: muito popular nos dias de hoje, principalmente porque permite carregar o essencial, sem necessidade de uma bolsa grande. As mais elaboradas podem ser usadas a noite e as mais esportivas durante o dia, quando não há necessidade de carregar muita coisa.

2. Clutch: é um tipo de bolsa que devemos ter sempre no closet, para as ocasiões mais formais, como coquetéis, casamentos, cerimonias. É como uma carteira mais estruturada e são encontradas em modelos mais elaborados, com detalhes em metais ou pedrarias que as tornam mais elegantes.

3. Totes: uma das bolsas mais populares, ela é de um tamanho grande e ideal para carregar várias coisas no dia a dia. Elas tem uma alça que podem ser carregadas na mão, ou até mesmo no ombro. Vão bem com qualquer roupa informal, como jeans, vestidos. São feitas de couros, tecidos e outros artigos como as de rafias para a praia.

4. Shoulder bag: as bolsas no ombro. Podem ser do estilo informal ou mais formal. Elas podem ser usadas com roupas mais esportivas ou as mais requintadas em ocasiões mais formais.

5. Satchel: a principal característica é o formato retangular, alças duplas e curtas e seus modelos costumam ser bem estruturados. Sendo uma bolsa de maior porte, ela é mais usada para eventos como inaugurações, reuniões de negócios, e para trabalho onde o traje precisa ser mais elegante.

6. Backpack (mochilas): são as bolsas para serem usadas nas costas. São super confortáveis, principalmente para viagens, pois tem espaço para carregar laptops, câmeras e algumas peças de roupas, quando necessário.

7. Bucket: são bolsas usadas no ombro, que tem a forma de bucket (balde). Normalmente são fechadas por um cordão. São bolsas mais esportivas.

8. Quilted: são bolsas feitas de couro ou tecidos, que tem padronagens acolchoadas. Encontra-se em vários tamanhos e modelos, tanto esportivas ou mais sofisticadas, como as tradicionais Chanel.

9. Belt Bag: são de tamanho pequenas ou media, geralmente tem zipper. São usadas na cintura com um cinto. Também mais esportivas, para carregar somente o necessário, como celular, documentos e alguma maquiagem.

Procurar ter bolsas sempre em cores neutras, pois elas sempre vão bem com a maioria das roupas. Investir em pelo menos uma bolsa de boa qualidade, como uma boa tote, ira valorizar ainda mais seu estilo em várias ocasiões.

Baixe nosso app:

Comments