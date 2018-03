Clarice Falcão apresenta “Voz e Guitarra e Mais Coisa”

A cantora, compositora e atriz Clarice Falcão se apresentará nos dias 8 e 9 de março no Theatro NET São Paulo com o show “Voz e Guitarra e Mais Coisa“. Na ocasião, estará acompanhada pelo guitarrista João Erbetta. Com direção geral de João Falcão (pai da artista) e direção musical de seu parceiro Erbetta, o espetáculo apresentará um pouco do passado, do presente e do futuro musical de Clarice. Além das faixas já conhecidas lançadas por Clarice, como “Monomania”,” Vagabunda” e “Eu Me Lembro”, o show ainda trará três canções inéditas, escritas para o terceiro álbum da artista, que tem lançamento previsto para 2019. Uma das inéditas, ainda sem nome, é uma parceria com Tim Bernardes, líder do grupo paulistano O Terno. Complementam o repertório versões para “Que Loucura”, clássico de Sérgio Sampaio, e “Marli”, frevo assinado por João Falcão.

