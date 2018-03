Carnaval bate recorde de público em capitais do Brasil

Desde os primeiros dias, o carnaval no Brasil tem tido recorde na movimentação de pessoas por todo o país. Os blocos tomaram as ruas de diversas capitais, onde milhões de foliões se divertem ao som dos mais variados ritmos.

A expectativa é que a festa desse ano supere os anos anteriores. Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito aponta que o Carnaval deve mobilizar mais de 72 milhões de consumidores em todas as capitais do país. No Rio, a ocupação hoteleira é a melhor em cinco anos, segundo informado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na última sexta-feira que antecipou os festejos.

O Rio deve receber 1 milhão e 500 mil só de turistas, segundo a Riotur. Mas esse número é bem maior segundo o governo. Nos hotéis, 75% dos hóspedes são de turistas nacionais, paulistas e mineiros em sua maioria. Entre os estrangeiros, predominam os sul-americanos. A expectativa da Riotur é que a receita gerada com o turismo seja de R$ 3,5 bilhões em todo o estado. Ocarnavaldeve reunir 6 milhões de pessoas no estado, segundo dados oficiais do Rio.

Na Bahia, a ocupação dos hotéis chega a 100% e são esperados mais de 2 milhões de turistas em Salvador, sem contar no resto do estado. Considerado um dos carnavais mais animados de todo o Brasil, Salvador também conta com uma mistura de estilos em 2018. Além do tradicional axé que atrai milhões de foliões, tem funk, samba e pagode em diversos blocos no famoso circuito Barra Ondina.

Já em Recife e Olinda a expectativa é que a festa também ultrapasse 2017 e receba mais de 2 milhões de pessoas. Em todo o país, o carnavalde2018deve injetar mais de R$ 11 bilhões naeconomia, segundo o Ministério do Turismo.

