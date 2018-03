E a empresária brasileira, Edilane Piedra, inaugurou o Four Seasons Beauty Center no dia 16 de fevereiro em Boca Raton. O “Grand Opening” contou com a presença de clientes e parceiros do Four Seasons Laser Center, que agora oferece o espaço para outros serviços de beleza. Parabéns e sucesso!

Baixe nosso app:

Comments