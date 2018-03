Brasileiros da Flórida se declaram culpados por clonagem de cartão

Três brasileiros residentes da Flórida presos por clonagem de cartão em dezembro do ano passado se declararam culpados e podem pegar até 15 anos na prisão cada. Eles são acusados de colocar um skimmer dentro de um caixa eletrônico em D’Iberville, no Mississipi.

Os três envolvidos moravam na Flórida: Claudio Fontes-Ferreira, 30, de Deerfield Beach, FL; Rodrigo Ferrareze, 37, de Delray Beach; e Taise Moscon, 26, de Pompano, se declararam culpados no dia 21 de fevereiro das acusações de fraude de dispositivo de cartão.

A sentença dos três está marcada para o dia 6 de junho de 2018. Além da pena máxima de 15 anos de prisão para cada, há uma multa de US $ 250 mil.

Segundo as autoridades, a fraude foi descoberta em 7 de dezembro de 2017, no ATM do lado de fora da Keesler Federal Credit Union no Automall Parkway, no condado de Harrison. O trio foi parado depois de ser visto agindo de forma suspeita no ATM. Ao verificar o caixa eletrônico, a polícia encontrou uma máquina skimmer que tinha sido instalada para alterar o protetor de privacidade e uma câmera colocada pouco acima que dava para observar o teclado onde os clientes inserem os números PIN da conta. Uma busca no veículo resultou na descoberta e apreensão de equipamento para clonagem, incluindo cola, fita elétrica preta, fita dupla face, cortadores de caixa, cartões de crédito em nomes de outras pessoas, um cartão com papel de laranja anexado a ele, outros cartões de crédito, gifts cards e um micro-cartão SD.

Os três foram presos pelo FBI – Federal Bureau Investigation e respondem pelo artigo 18 U.S.C. 1029 (Fraude e atividades relacionadas em conexão com dispositivos de acesso), por estarem de posse de equipamentos de clonagem.

O caso foi investigado por Homeland Security Investigations e processado pelo procurador assistente dos EUA, Andrea Jones.

Leia mais sobre a detenção dos três brasileiros em

Mais cinco brasileiros são presos por clonagem de cartão de crédito nos EUA

Brasileiros e clonagem de cartão nos EUA

Vários casos de prisão de brasileiros envolvidos com fraude de cartão de crédito. Somente em 2017 já foram registradas várias detenções. Em agosto, quatro foram detidos em New Orleans – Fernando Minguzzi, 21, André Gonçalves Pereira, 28, Harik Enedino dos Santos, 31, e Joao Freire da Silva Neto, 33 – e respondem por conspiração, posse e tráfico de equipamentos de fabricação de dispositivos de clonagem. Em setembro, foi a vez de Francisco Alexandre Oliveira, 45 anos, e Klecyos Soares Aguiar, 29 anos, presos em Boca Raton. Todos continuam detidos e sendo julgados.

Com informações do WLOX.

Baixe nosso app:

Comments