Brasileirinhos na Flórida

Acontece no dia 24 de fevereiro a 4° edição do Projeto Cultural Brasileirinhos, em Pompano Beach. O tema este ano será: ”O Contador de Histórias” com participação especial da apresentadora Fernanda Pontes.

Durante o evento as crianças irão participar de atividades relacionadas à língua portuguesa, literatura brasileira, música, artes e muita diversão, das 9 da manhã as 4:30 da tarde.

Para participar os pais devem fazer inscrição através do global-foundation.com/eventos ou pelo telefone (954) 837-2237. O valor da contribuição é de $25,00 por criança, de 4 a 12 anos.

Os fundos arrecadados neste evento serão designados para o projeto de Educação na Vila do Jacaré, Amazonas, da Global Foudantion.

