Brasileiras oferecem orientação para famílias em Pompano Beach

Há dois anos, um grupo de brasileiras oferece aconselhamento e orientação psicológica em português para famílias no sul da Flórida. Uma das brasileiras envolvidas no programa, Naides Brum, é Diretora do Departamento em Língua Portuguesa chamado Conexão.

Criado há 2 anos para atender através do Aconselhamento Cristão (Terapia) a famílias, jovens, crianças, homens e mulheres que se comunicam, preferencialmente, o Conexão é oferecido todo em português. “Nossa clientela é, em sua maioria, composta de brasileiros. Meu trabalho é atender os clientes em terapia, organizar reuniões bimestrais com mulheres para termos conexões. O Departamento é formado por mim e pela Conselheira Heloisa Guimarães e a coordenação é feita juntamente com Tatiana Gonçalves da Fundação Family Foundation Women’s Book Club”.

De acordo com a diretora, mais de 400 pessoas receberam aconselhamento em português em 2017. “Nosso objetivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor onde poderemos conversar, trocar experiências e nos emocionar em nosso próprio idioma”, garante Brum que ressalta ainda que Suzanne Marcellus, Presidente da Fundação, juntamente com os Diretores estão totalmente compromissados com a expansão do Departamento em Lingua Portuguesa.

Em 2018, a House of Protection pretende iniciar um programa residencial no qual crianças serão ensinadas por meio do “Accelerated Christian Education Curriculum” que permite que as crianças estudem em seu próprio ritmo. Será incluido no currículo aulas de português como segunda língua. “Nossa esperança é que à medida que expandirmos, possamos oferecer a parte educacional de nosso programa para as todas as famílias, independente de estarem usando nosso programa residencial”.

Grupo de Apoio às Mulheres

Com o tema “Não Caminhe Sozinha!”, o primeiro evento de 2018 promovido pelo grupo de brasileiras do Conexāo em Português- Grupo de Apoio à Mulher, será no dia09 de Marçodas7:30pmatéàs 9:00pm. Na programação está muita conversa e troca de experiências.

Estarão presentes no evento Virna Moretti, psicóloga do Consulado Brasileiro; Tatiana Gonçalves , Life Couch, e Heloisa Guimaraes, a nova Conselheira em Português.

O registro é gratuito e há somente 20 lugares. Para participar, ligue para (561) 305-2301

A House of Protection, Inc., conhecida anteriormente como House of Hope, localizada no sul da Flórida, é uma organização cristã sem fins lucrativos que oferece orientação psicológica e pastoral a crianças, adolescentes, jovens, mulheres e toda a família que conta também com uma equipe de brasileiros que buscam oferecer ajuda à comunidade. “Somos um refúgio de esperança para crianças, adolescentes e suas famílias, oferecendo orientação pastoral, oficinas comunitárias e um futuro programa residencial”, definem.

A House of Protection atua na região do Tri-County: Broward, Palm Beach e Miami-Dade e tem o escritório localizado no 600 SW 3rd Street Suite 5100L Pompano Beach, FL 33060.

