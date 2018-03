Brasil pede extradição de traficante preso em Miami

Após a notícia da prisão em Miami do brasileiro Frederik Barbieri, tido como maior traficante de armas para o Brasil, o Ministério da Justiça informou em nota divulgada na tarde deste sábado, 24, que o governo solicitou a extradição de Barbieri.

Detido na madrugada deste sábado em sua casa em Miami, Barbieri é apontado pela Polícia Civil como o maior traficante de armas do Brasil e tem pelo menos dois mandados de prisão em aberto. Ele é acusado de ter enviado ao país, em maio do ano passado, uma carga de aquecedores de piscina recheada de fuzis de guerra. Foi amaior apreensão de armas feita no Brasil em 10 anos.

Com a prisão, a polícia conseguiu impedir o envio de 40 fuzis de Miami para as favelas do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, parte desses fuzis seria entregue a traficantes da Favela da Rocinha, que desde setembro está em guerra. A polícia acredita que favelas de São Gonçalo também seriam abastecidas com aquele arsenal.

O Ministério da Justiça disse que o pedido de extradição já foi apresentado ao governo norte-americano que, por sua vez, aguarda documentação complementar do governo brasileiro para dar prosseguimento ao pedido.

“Os pedidos de cooperação jurídica internacional entre os países para produção de provas encontram-se em andamento”, também informou o ministério.

De acordo com as informações dadas pela polícia à TV Globo, Barbieri estava em casa quando foi detido por agentes do U. S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Conhecido como Senhor das Armas, desde 2010 tem dois mandados de prisão no Brasil – um da Justiça Federal da Bahia, por tráfico de munição, e outro pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, justamente pelo envio deste carregamento de fuzis apreendido no Galeão.

Em 2012 o traficante teria fugido para Miami, onde obteve a cidadania americana e passou a morar desde então.

Com residência permanente nos Estados Unidos, segundo investigação, o brasileiro vinha levando uma vida de luxo em Miami. Só com o último carregamento descoberto no dia 1º de junho de 2017, ele lucraria em torno de R$ 3,5 milhões. Proprietário de empresas de importação e exportação, de acordo com investigadores ele já enviou pelo menos 30 carregamentos de armas para traficantes brasileiros, de Miami para o Rio.

