Happy Hour do BBG no Bovinos

Foi realizado no dia 27, no restaurante Bovinos,em North Miami Beach, o Happy Hour do BBG(Brazilian Business Group).Durante o evento a presidente do grupo, Caroline Zimmermann, anunciou alguns dos vencedores do prêmio de Business Award, entre eles, o jornal Gazeta News, e também entregou o certificado de membro aos novos associados. Confira as imagens!

