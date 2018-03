Após Disney, Universal Orlando aumenta preços dos ingressos

Menos de uma semana após o aumento dos preços do Walt Disney World Resort, o outro grande parque temático na cidade também seguiu o exemplo. Os tickets do Universal Orlando Resort de um dia, single-park, passaram de US $ 110 para US $ 115, e os bilhetes de um dia para mais de um parque variam acima de US $ 165.

O aumento foi anunciado na última sexta-feira, 16, segundo o Sun Sentinel.

Os preços variam dependendo da época do ano sob a estrutura de preços diferenciados que o Universal Orlando Resort e a Disney empregam.

Era esperado que a Universal elevasse os preços logo depois que a Disney aumentou as suas tarifas para ingressos e passes anuais, inclusive para residentes da Flórida, anunciada a partir de 11 de fevereiro.

“Nós aumentamos nossos preços para refletir o valor da experiência de entretenimento que oferecemos aos nossos clientes, e sempre trabalhamos para criar opções de valor para os nossos clientes dentro dos nossos pacotes de ingressos mais populares”, disse Alyson Lundell, porta voz de Universal Orlando Resort.

“Por exemplo, os hóspedes que usam nossos ingressos de vários dias podem economizar até US $ 60 por dia de desconto em preços de um dia”.

Os aumentos de preços do Theme Park Insider acompanham a expansão do Universal com um novo show noturno no Castelo Hogwarts em The Wizarding World de Harry Potter.

Até o final deste ano será inaugurada nova atração baseada na franquia de filmes Fast & Furious.

Disney aumenta o valor dos ingressos na Flórida e na Califórnia

Baixe nosso app:

Comments