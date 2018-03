A cantora Anitta fez uma rápida apresentação na Liv em Miami, no dia 22 de fevereiro, após participar de uma noite de premiação latina “Lo Nuestro” da Univison, também em Miami.

Os fãs ficaram com o gostinho de quero mais do show, que agitou a madrugada do Night Club.

Na foto, Anita com o Dj Alesso e o empresário David Grutman, proprietário da Liv, com a esposa, a brasileira Isabela Grutman.

