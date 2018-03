Miss Carnaval em Miami

Carnaval “Blue & yellow”

18/ FEV /2018

Local: Padano Bar e Grill – 1825 West Hillsboro Blvd., Deerfield Beach, Florida 33442

Horário: 4PM-8PM

Info: No estilo do Carnaval do Rio de Janeiro, a escola de Samba de Boca Raton Sambala vai sacudir o esqueleto na avenida do Padano. Bateria completa, dançarinas, cantores e muita diversão. $5 de doação.

Miami Design District Concours

17/ FEV /2018

Local: Jungle Plaza – 3801 Northeast 1st Avenue, Miami, Florida 33137

Horário: 11AM-8PM

Info: Evento gratuito e super animado para os amantes de automóveis. Exibicao de mais de 125 carros exóticos e de coleção em um dia inteiro. Carros que vieram após as guerras, e outros mais. Ferraris, Lamborguinis, Mercedes e outros. Imperdivel!

St. Colleman Italian Festival

16/ FEV /2018

Local: 1200 S Federal Hwy, Pompano Beach, Florida 33062

Horário: 1PM – 8PM

Info: Trigésimo Quinto Festival Italiano gratuito. Brincadeiras, jogos, brinquedos para as crianças, comidas típicas e barraquinhas.

Miss Carnaval Miami

17/ FEV /2018

Local: 900 Southwest 1st Street, Miami, Florida 33130

Horário: 7PM – 9PM

Info: Concurso de moda e beleza do carnaval de Miami. Venha presenciar este momento, muito descontraído e elegante. Os jurados serão donos de negócios locais e as candidatas devem se inscrever online.

Baixe nosso app:

Comments