A Cor do Som lançará CD comemorativo

Sucesso nos anos 70 e 80, o grupo formado por Armandinho, Mú, Dadi, Gustavo Schroeter e Ary Dias está de volta à cena em sua formação original e lançará em breve novo CD, com músicas inéditas e grandes sucessos, para comemorar 40 anos de carreira. O disco “A Cor do Som – 40 anos” vai sair primeiro nas plataformas digitais e depois haverá o lançamento físico, em formato vinil.

Antes disso as plataformas digitais receberão o primeiro single do grupo com a música inédita “Alvo Certo”, que conta com a participação especial de Djavan. Com produção musical de Ricardo Feghali do grupo Roupa Nova, o CD trará também outros convidados de peso. Além de Djavan, terá Gilberto Gil, Lulu Santos, grupo Roupa Nova, Flávio Venturini e 14 Bis, Samuel Rosa do Grupo Skank, Paulinho Moska e Natiruts, de acordo ao Portal Sucesso. Está prevista uma excursão de lançamento pelo Brasil, e a gravação de um DVD.

Baixe nosso app:

Comments