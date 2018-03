Workshop com Eloy Casagrande, baterista do Sepultura

Foi realizado, na terça-feira, 6, em Deerfield Beach, um workshop com o baterista do Sepultura, Eloy Casagande. Ele que foi considerado um dos melhores bateristas do mundo, recebeu fãs e amantes do instrumento, em uma pequena apresentação, que durou 2 horas. Confira quem participou. Fotos: Eliane Gallotti.

