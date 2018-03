Lívia – Estou com visto F2 válido por 4 anos e meu esposo está estudando. Posso trabalhar em sistema de home office para a Amazon? Já havia iniciado este trabalho no Brasil.

Advogada Ingrid Domingues – Livia, infelizmente o visto F2 não permite trabalhar – se você tem uma empresa no Brasil na qual você já trabalhava “online” e recebe pagamentos/salários no Brasil, você de fato não tem entrada monetária nos EUA e está de fato trabalhando no Brasil. Você não pode receber salário por trabalho aqui.

