Vigília pelas vítimas de Parkland reúne cerca de 8 mil pessoas

Milhares de pessoas, entre alunos, pais e vizinhos se reuniram no Pine Trails Park durante a noite de quinta-feira, 15, com velas acesas, numa vigília enquanto choravam pelas vítimas do ataque na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, sul da Flórida. Entre lágrimas e abraços, a vigília reuniu cerca de 8 mil pessoas.

Dezessete estátuas de anjos de plástico iluminaram o Pine Trails Park Amphitheater, representando as 17 vítimas fatais. Também 17 balões com luzes foram soltos no céu em comemoração.

Deputados da Flórida como Ted Deutch (D-West Boca) e Debbie Wasserman Schultz( D-Weston), compareceram na vigília, pedindo um controle de armas mais apertado.

A multidão de pais e estudantes clamaram por “não mais armas” e “já é o suficiente”.

Todas as 17 vítimas foram identificadas pelo BSO. Perderam a vida no tiroteio:

Carmen Schentrup, 16; Meadow Pollack, 18; Peter Wang, 15; Nicholas Dworet, 17; Christopher Hixon, 49, (diretor de atletismo); Aaron Feis, 37, (Treinador de futebol) Luke Hoyer, 15; Alaina Petty, 14; Jaime Guttenberg, 14; Martin Duque Anguiano, 14; Alyssa Alhadeff, 14; Helena Ramsay, 17; Scott Beigel, 35; Joaquin Oliver, 17; Cara Loughran, 14; Gina Montalto, 14; e Alexander Schachter, 14.

Um dia após o massacre na Marjory Stoneman Douglas High School que deixou 17 pessoas mortas e outras 14 feridas, uma estudante da 6ª série da Nova Middle School em Davie foi presa por fazer ameaça de disparar tiro na escola, segundo autoridades. A aluna levada para o Broward Juvenile Assessment Center.

