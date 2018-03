Vídeo flagra queda de avião com 71 pessoas a bordo na Rússia

A queda de um avião russo da companhia Saratov foi capturada por câmeras de segurança de um local próximo e mostra o momento da explosão de uma bola de fogo caindo de céu e logo depois a fumaça escura subindo.

Foi o momento exato em que o avião caiu, dizem as autoridades, que ainda realizam o resgate dos destroços e corpos. O acidente foi no último domingo, 11, e todas as pessoas que estavam a bordo morreram.

A aeronave decolou do aeroporto Domodedovo, em Moscou, com destino a Orsk, a cerca de 1.700 km da capital russa e perto da fronteira com o Cazaquistão. Quatro minutos depois, perdeu contato.

Fragmentos da aeronave foram encontrados no distrito de Ramesnky, pertencente a Moscou.

O Ministério dos Transportes da Rússia considera várias possibilidades como causa da queda, incluindo condições climáticas por conta de um inverno rigoroso e erro do piloto, diz a agência russa Interfax.

O avião, modelo Antonov AN-148,tinha passado por uma revisão completa de manutenção em janeiro, segundo informou nesta segunda-feira, 12, a companhia aérea Saratov.

As imagens, divulgadas inicialmente pelo canal russo no Telegram Mash, mostram um local coberto de neve e, ao fundo, uma bola de fogo caindo no céu. As temperaturas estavam em torno de 5ºC negativos no momento do acidente.

Veja o momento em que o avião cai como uma bola de fogo e em seguida a fumaça.

Com informações da FrontNews.

