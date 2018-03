Vídeo de mulher sendo presa por agentes da fronteira em San Diego viraliza

O vídeo que mostra o momento em que uma imigrante indocumentada é detida pelos agentes em National City, próximo a San Diego, na Califórnia, viralizou na internet. Os agentes levaram a mulher para o carro sob gritos e choros das duas filhas adolescentes e virou motivo de discussão em todo o país. Milhares de pessoas compartilharam o vídeo.

Identificada posteriormente pelo U. S. Customs and Border Protection como Perla Morales-Luna, a mulher foi presa acusada de fazer parte de uma organização criminosa internacional de contrabando.

Morales-Luna foi conduzida à força por vários agentes e colocada no carro da agência e toda a ação foi filmada e postada no Facebook na manhã de quinta-feira, 8. Imediatamente o vídeo foi sendo compartilhado e ativistas denunciaram a conduta dos agentes, informou o canal CBS.

Após fazer a filmagem, Judith Castro-Gonzalez, assistente de ensino, postou o vídeo com uma mensagem em inglês e espanhol que dizia: “Por favor, compartilhe! Parte meu coração saber que esta é a mãe de um dos meus alunos […] A injustiça brutalizada que está acontecendo neste país é triste! A mulher presa neste vídeo emocionante faz parte de operação de contrabando criminal, diz a Patrulha da fronteira. Meu povo, esta batalha continua e não devemos desistir. Estarei ciente do desenvolvimento deste caso “.

Pelo twitter na noite da última quinta-feira, 8, o U. S. Customs and Border Protection confirmou a identidade e afirmou que ela “faz parte de uma organização internacional de contrabando de criminosos que atua no East County, em San Diego e está nos Estados Unidos sem documentação legal. Ela foi presa como resultado de uma operação direcionada em no dia 3 de março de 2018 em National City por estar ilegalmente no país”, escreveu a agência.

A agência não esclareceu em que tipo de contrabando – drogas, humanos ou de outra forma – que Morales-Luna está envolvida.

VídeoJudith Castro-Gonzalez.



Baixe nosso app:

Comments