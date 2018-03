Vanessa da Mata anuncia shows na FL

Agora sim, nenhum furacão vai atrapalhar. Os fãs da cantora Vanessa da Mata ficaram frustrados quando suas apresentações foram canceladas em setembro passado por causa do furacão Irma.

A cantora fez vários shows lotados em Nova Iorque, Boston, Los Angeles e San Francisco, mas o publico da Florida não pode se deliciar com as canções da diva da MPB e sua turnê “Caixinha de Musica” com todos seus sucessos.

Mas agora foi anunciada uma nova turnê que vai começar no sábado dia 31 de março no festival gratuito Ritmo Doral no Downtown Doral Park, domingo dia 1 de abril no House of Blues em Orlando, e terça-feira dia 3 tem um show intimo no Faena Theater em Miami Beach. Ingressos para os shows de Orlando e Miami Beach estão a venda pela Ticketmaster.

No repertório do show não vai faltar hits como “Boa Sorte/Good Luck”, “Não me Deixe So”, “Ai, ai, ai”, “Amado” e “Vermelho”. A turnê seguira para Atlanta, Newark e Baton Rouge e outras cidades. A turnê tem patrocínio da AmericanAirlines e produção da BrazilianNites e Rhythm Foundation. (Foto: Marcos Hermes)

