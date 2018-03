Turismo de brasileiros em Orlando pode bater recorde em 2018

Após um período de declínio em viagens de lazer para o exterior devido em grande parte à crise econômica que atravessa o Brasil, mais brasileiros voltaram a colocar a Flórida Central, especialmente Orlando, em suas rotas de turismo e as estimativas apontam novos recordes em 2018.

O ano já começou com boa notícia para a indústria do turismo. Em janeiro, os gastos de brasileiros em viagens ao exterior chegaram a $2 bilhões de dólares, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central no dia 26. Esse é maior resultado desde janeiro de 2015, quando o índice chegou a $2,2 bilhões.

Uma pesquisa realizada em outubro pela Reuters prevê que o PIB brasileiro passará de 0,7% em 2017 para 2,3% em 2018, o que aponta crescimento na demanda local, melhoria nos gastos domésticos e aumentos nos investimentos e despesas em bens duráveis. O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, adiciona que o recente aumento das despesas é consequência do aumento da renda e do emprego, em recuperação a partir do segundo semestre de 2017.

Phil Brown, diretor executivo da Greater Orlando Aviation Authority (GOAA), comemora a volta dos brasileiros. “O Brasil está de volta! Este ressurgimento de nosso terceiro maior mercado internacional traz um impulso bem-vindo à economia local”, ressaltou, em um comunicado.

Com os recentes aumentos de assentos vindos do Brasil, o impacto econômico projetado para 2018 é de quase US$1 bilhão e aumento de 111% em relação a 2013, ano em que o turismo de brasileiros também bateu recorde, segundo o GOAA.

Enfatizando a crescente demanda de passageiros e o tráfego de brasileiros que desembarcam no Orlando International Airport (MOC), a estimativa é de que o número total de assentos sem escalas do Brasil este ano deverá aumentar 39% em relação a 2017, com 496.130 passageiros contra 450,883 no ano passado.

De 2015 para 2016, houve uma queda de 22% no número total de assentos: de 534.940 caiu para 417.971, respectivamente, menor índice de viajantes brasileiros para Orlando nos últimos anos.

Em 2017, foram 450.883 pessoas voando do Brasil para Orlando, 71% dos quais (ou 320.947) fizeram voos diretos.

Mais voos em 2018

Com novas rotas sendo feitas pelas companhias aéreas entre Brasil e Orlando e o aumento no número de assentos, o mercado se mostra favorável novamente. Fortaleza e Brasília estão oferecendo voos diretos este ano, o que facilita para os brasileiros dessas cidades visitarem Orlando sem ter que fazer alguma conexão como antes. Em 2015, 58% dos passageiros fizeram a viagem em voos sem conexão. Esse número saltou para 71% em 2017, informou em comunicado o Orlando International Airport (MOC).

As quatro companhias aéreas vindas do Brasil para o MOC são: GOL, Latam, Azul e Delta, que têm inovado e aumentado a capacidade de atender a crescente demanda. A quantidade de assentos sem escalas do Brasil para Orlando promete atingir uma máxima histórica de 486.000 em 2018, segundo estimativa do Orlando International Airport(MCO).

Até novembro, serão sete destinos com voos vindo do Brasil: BSB (Brasília) – com a Gol operando a partir de 4 de novembro para Orlando e Miami; CNF (Belo Horizonte) – que já conta com operação da Azul direto para Orlando; FOR (Fortaleza) – com a Gol a partir de 4 de novembro e LATAM a partir de 5 de julho; GIG- (Rio de Janeiro) – já opera a LATAM; GRU (São Paulo) – operam a Delta e a LATAM; REC (Recife) – opera a Azul e VCP (São Paulo) – com voos da Azul.

Com mais de 44,6 milhões de passageiros anuais, o MCO é o aeroporto mais movimentado da Flórida e 13º mais movimentado nos EUA. O aeroporto é estrategicamente muito bem localizado, está a 2 horas de distância de 60% das áreas residenciais e conta com mais de 21 mil funcionários e gera mais de US$31 bilhões em receitas para a economia regional.

“Depressão Pós Disney”

Recém chegados a São Paulo depois de um segundo passeio a Orlando, o casal Thaís Pereira Pires, 34 anos, e seu noivo Rogério Cavalcanti Pereira, 44 anos, já sofre de DPD “Depressão Pós Disney”, como diz Thaís. “Chegamos nesta madrugada da nossa segunda viagem a terra da magia. Meu maior sonho era conhecer a Disney, e realizei no ano passado. Ficamos encantamos e queríamos voltar. No meio do ano comecei a planejar nossas férias, e seria algo pela América do Sul, pois não queríamos gastar muito, mas decidimos ir para Orlando de novo de tanto que gostamos. E neste ano completamos 15 anos juntos, queríamos algo especial” destaca.

A cidade que mescla diversão e compras é o principal destino turístico dos brasileiros na Flórida que movimentam milhões de dólares todo ano. A analista de recursos humanos comenta sobre os novos shows da Disney e a facilidade para fazer compras. “O novo show de encerramento do Magic Kingdom é espetacular e as atrações do Avatar no Animal Kingdom são demais! Vale a pena conferir! Fomos também a Winter Garden e eu me apaixonei! Que cidade fofa! Pertinho de Orlando e as lojas lá são bem mais vazias. Alugamos um carro e rodamos por várias lojas, fizemos compras nas outlets com preços bem mais em conta do que aqui no Brasil”.

O casal gostou tanto que estão não descarta a ideia de um dia morar em Orlando. “Amamos tanto que estamos com planos de mudar para lá”, ressalta Thaís.

*Por Arlaine Castro e Marisa Barbosa.

