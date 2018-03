Trump processa estado da Califórnia por desafiar leis de imigração

A Casa Branca anunciou que vai entrar nesta quarta-feira, 7, com processo contra o estado da Califórnia por várias leis de imigração que vão contra as políticas do presidente Donald Trump e estas, sob seu ponto de vista, violam a Constituição.

No processo, o procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, pediu a um juiz federal que bloqueie três leis aprovadas na Califórnia nos últimos meses querestringem a colaboração da polícia local com as autoridades de imigração.

O governo Trump considera que estas três leis impedem que os agentes de imigração façam seu trabalho e, portanto, a deportação de imigrantes indocumentados com antecedentes criminais, o que configura em ação contrária à que busca maior segurança para o país.

Estas leis, de acordo com o processo, “refletem um esforço deliberado da Califórnia para obstruir a aplicação da lei federal de imigração nos Estados Unidos”.

O processo representa a maior ofensiva de Trump à Califórnia, que devido ao seu tamanho e seu claro domínio democrata tornou-se um dos principais contrapesos às políticas do presidente, especialmente em imigração.

A apresentação do processo será diretamente por Sessions durante um ato com agentes da lei na Califórnia. O processo é especialmente dirigido ao governador californiano, Jerry Brown, e ao procurador do estado, Xavier Becerra.

Brown já classificou de “manobra política” do governo Trump e disse que Sessions chega à Califórnia para “dividir e polarizar mais os Estados Unidos”.

Outras grandes cidades como Los Angeles, Chicago e Nova York, também adotaram políticas de proteção aos imigrantes que limitam principalmente o fluxo de informações entre seus policiais e agentes de imigração.

Com informações da Reuters.

Baixe nosso app:

Comments